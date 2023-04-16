В Киеве продолжает затапливать набережную: на Оболонском острове заблокирована строительная техника. Фото и видео

В Киеве из-за подъема воды почти полностью затопило набережную в районе улицы Приречной. Из-за этого на Оболонском острове оказалась заблокирована техника коммунальщиков, которые строят там парковую зону.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. В столичном регионе объявлен ІІ уровень опасности, оранжевый (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, из-за подъема воды в реке Днепр на Оболонской набережной в районе улицы Приречная почти полностью затопило прибрежную территорию. Под водой оказались не только пляжи, но и частично канатный парк, челночные станции, пункты проката каяков и спортивная площадка.

Кроме того, подтопило и дорогу на Оболонский остров, в результате чего заблокированной оказалась техника коммунальщиков, которые обустраивают парк на этой территории. Следует добавить, что в субботу, 15 апреля, там работал трактор, который, судя по песку в ковше, возможно пытался создать насыпь для проезда спецтехники.

Отметим, некоторые из строителей, чтобы добраться до берега с подтопленных территорий, использовали лодку.

Напомним, в Киеве после сильных ливней затопило береговую зону. Из-за разлива Днепра под водой оказались набережные в нескольких районах города. В частности, затоплена часть парка "Наталка" в районе набережной от парка до Почтовой площади. Также уровень воды поднялся у моста Метро и новой набережной на левом берегу, недалеко от моста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева в результате подъема воды затопило прибрежную полосу недалеко от парка "Муромец" возле Северного моста. Поэтому некоторые киевляне ловят рыбу прямо с частично подтопленной парковки между машинами.

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