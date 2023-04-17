В Киеве вода в кранах может изменить цвет: что произошло

В Киеве из-за весеннего паводка может изменить цвет вода, которая течет из кранов в домах жителей столицы. Однако это никак не влияет на ее качество.

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Об этом сообщили впресс-службе "Киевводоканала". Специалисты ежедневно отбирают все необходимые пробы.

"Уровень и качество воды в Днепре напрямую влияют на технологические процессы водоподготовки. Весенний паводок в этом году отличается своей стремительностью и масштабностью, и Киевская ГЭС начала интенсивный сброс воды, что привело к залповому ухудшению качества воды в реке… Но обращаем внимание киевлян, что под время паводка может временно возрасти такой показатель водопроводной воды, как цветность. То есть вода в этот период может иметь слегка желтоватый цвет", – рассказали в пресс-службе.

В "Киевводоканале" добавили, что изменения цвета воды влияют на ее качество только визуально, однако никак не свидетельствуют о ее опасности. Специалисты ежедневно отбирают все необходимые пробы и осуществляют контроль над тем, чтобы водопроводная вода в столице остается безопасной. В настоящее время качество воды в пределах нормы.

Напомним, в столице из-за подъема воды почти полностью затопило набережную в районе улицы Приречной. Поэтому на Оболонском острове оказалась заблокирована техника коммунальщиков, которые строят там парковую зону.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в конце апреля - начале мая есть риск подтопления отдельных территорий. Уровень воды в реках и водоемах может подняться из-за дождей, которые прогнозируют синоптики.

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