Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области 14 марта

В Киеве и Киевской области во вторник, 14 марта, ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. Ухудшение погодных условий продержится до конца суток.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине. В ближайшее время, с содержанием до конца суток 14 марта порывы ветра 15-20 м/с", – предупредили синоптики.

В пресс-службе Укргидрометцентра уточнили, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Добавим, в Киеве и Киевской области во вторник, 14 марта, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до 14°С тепла.

Напомним, погода в Украине до конца недели будет изменчивой. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +18°С. На западе страны местами будет дождь, иногда стоит ожидать дождь с мокрым снегом.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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