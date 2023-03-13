Без осадков и до +14°С: прогноз погоды по Киевской области на 14 марта

В Киеве и Киевской области во вторник, 14 марта, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до 14°С тепла.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 14 марта. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 9-14°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С тепла, днем 11-13°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!