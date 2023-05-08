Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Киевской области

В Киеве и Киевской области на ближайшие дни объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Кроме того, ночью в регионе ожидаются заморозки.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Жителей области призвали осторожничать.

"Предупреждение о пожарной опасности. 9-11 мая по Киевской области и Киеву чрезвычайный уровень пожарной опасности. Будьте осторожны в обращении с огнем на открытом воздухе! Берегите наши экосистемы!", – призвали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что ночью 10 и 11 мая по области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5°С. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, в Киеве апрель 2023 года занял седьмую строчку в рейтинге самых влажных в Киеве с 1891 года. На одной из локаций города выпало 102 мм осадков или 243% климатической нормы.

Отметим, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области во вторник, 9 мая, переменная облачность, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

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