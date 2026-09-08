Войска РФ ударили по Киеву баллистикой: повреждены дома
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В ночь на вторник, 8 сентября, российские войска устроили ракетную атаку на Киев. Противник запустил баллистику по столице с трех направлений – из Курска, Воронежа и Брянска, раздалась серия взрывов.
О движении вражеских целей сообщали Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. Известно о повреждениях жилых домов.
Последствия обстрела
В Киевской городской военной администрации сообщили, что в Соломенском районе зафиксировано падение обломков на 5-этажный жилой дом. На другой локации поврежден 3-этажный жилой дом.
В этом же районе произошло возгорание складского помещения.
В Дарницком районе поврежден автомобиль в результате падения обломков. Там и в Подольском районе зафиксированы возгорания на нежилых территориях.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе произошел пожар на территории учебного заведения. Кроме того, по предварительным данным, в жилом доме заблокированы люди.
Как сообщал OBOZ.UA, вечером 7 сентября Россия вновь начала массированную атаку на Киев с применением реактивных беспилотников. Одновременно с этим противник активизировал стратегическую авиацию. В воздухе зафиксированы самолеты Ту-160 и Ту-95МС, произведены пуски ракет.
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