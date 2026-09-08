Повреждены дома, предприятия и авто: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото и видео

Россия, страна-террористка, с вечера 7 сентября и в течение ночи на вторник, 8 сентября, наносила удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, имеются повреждения, пострадал мирный житель.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"С вечера 7 сентября враг массированно атакует Киевскую область реактивными БПЛА, баллистическими ракетами и ракетами. Под ударом вновь оказались мирные населенные пункты и гражданская инфраструктура. К сожалению, в Белой Церкви есть пострадавший. Мужчина получил осколочные ранения. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Так, в результате атаки повреждены жилые дома, предприятия, складские помещения и автомобили. В частности, в Броварском районе повреждены три частных домовладения и автомобиль.

В Бориспольском – складское помещение, предприятие и семь грузовых автомобилей. В Фастовском районе повреждены три частных домовладения, в Обуховском – частный дом.

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Кроме того, в Белоцерковском районе повреждены производственное и складское помещения, два многоквартирных дома, а также частный дом. На местах работают спасатели и аварийные службы.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 8 сентября, российские войска устроили ракетную атаку на Киев. Противник запустил баллистические ракеты по столице с трех направлений – из Курска, Воронежа и Брянска, раздалась серия взрывов.

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