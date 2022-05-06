Село Мощун на Киевщине после прихода "русского мира": разрушенные здания и почти нет жителей. Фото и видео

Село Мощун Киевской области с первых дней полномасштабного вторжения страны агрессора превратилось в поле боя. Все здания в населенном пункте были повреждены или уничтожены.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Село было полностью зачищено от захватчиков 21 апреля (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Оккупанты на протяжении месяца пытались закрепиться в поселке. Если бы россиянам это удалось – дорога на Киев была бы открыта. Отпор врагу давали 80 бойцов бригады имени Черных запорожцев и добровольцы.

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В селе не осталось целых зданий – они были повреждены во время постоянных атак со стороны российских оккупантов.

До начала полномасштабной агрессии РФ в селе Мощун проживало менее тысячи жителей, но сегодня почти никого не осталось.

Напомним, в Ирпене Киевской области почти не осталось уцелевших домов после оккупации российскими войсками. Солдаты страны-агрессора разграбили город, а что не смогли забрать – уничтожили. Как выглядит город после бегства врага, показали с помощью дрона.

Как писал OBOZREVATEL, в Гостомеле Киевской области оккупанты повредили и разрушили большое количество жилых домов. Кроме того, рядом со взлетной полосой местного аэродрома все еще стоят самолеты, а в ангаре уничтоженная оккупантами "Мрия".