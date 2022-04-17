Село Бузовая на Киевщине враг обстреливал из тяжелой артиллерии и "Градов". Видео

Село Бузовая Киевской области войска страны агрессора обстреливали из танков и тяжелой артиллерии, в результате чего большинство зданий было повреждено или разрушено. По местной школе враг открывал огонь из "Градов" и "Смерчей".

Об этом сообщил телеканал Дом. Оккупанты целенаправленно уничтожали мирную инфраструктуру (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Российские войска обстреливали мирное село Бузовая в Киевской области со всей возможной тяжелой артиллерии. Под удар попала местная сельская школа. По ней оккупанты стреляли из "Градов", танков, минометов и "Смерчей", – говорится в сюжете.

На опубликованном виде можно увидеть, что в здании школы, в результате обстрелов, возник пожар. По слова местного жителя, который вернулся после эвакуации, его дом тоже был поврежден и сейчас он занимается разборами завалов.

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Напомним, Дарницкий район Киева в субботу, 16 апреля, подвергся обстрелам со стороны российских оккупантов. В результате атаки страны-агрессора один человек погиб, а еще несколько получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные в очередной раз обстреляли жилые кварталы украинского Николаева и область из реактивных систем залпового огня. В результате преступных действий рашистов 15 мирных жителей получили ранения.