Сел за руль пьяным и имел при себе амфетамин: в Киеве водителю Chevrolet Camaro выписали штрафов на более чем 58 тыс. грн. Фото

В Киеве пьяному водителю Chevrolet Camaro, которого остановили за нарушение ПДД, выписали штрафов более чем на 58 тыс. грн. Также у него нашли пакетик, по его словам, с амфетамином.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Кроме того, нарушителю может угрожать и уголовная ответственность.

"Событие произошло на днях в Днепровском районе. Блюстители порядка остановили за нарушение ПДД автомобиль Chevrolet Camaro под управлением 33-летнего мужчины. Во время общения с водителем инспекторы заметили у него признаки наркотического опьянения. Пройти медицинское освидетельствование гражданин отказался", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что во время общения мужчина нервничал и подозрительно вел себя. Патрульные выяснили, что он не имеет права управлять авто, а во время поверхностной проверки у него обнаружили зип-пакет с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое. По словам нарушителя – это амфетамин.

На водителя составили административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и нарушение правил пользования ремнями безопасности (штраф 510т гривен).

Кроме того, на нарушителя составили протокол за повторное в течение года управление транспортным средством лицом, не имеющим или лишенным такого права. По этой статье КУоАП мужчине грозит штраф в размере 40 800 гривен с лишением права вождения на срок от пяти до семи лет и с платным изъятием транспортного средства или без такового.

"Для выяснения всех обстоятельств происшествия и изъятия запрещенных веществ стражи порядка вызвали на место следственно-оперативную группу", – резюмировали в патрульной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Борисполе Киевской области в понедельник, 4 сентября, правоохранители остановили легковушку, водитель которой нарушил ПДД. У мужчины были признаки наркотического опьянения, он пытался дать инспекторам взятку, чтобы "решить" вопрос на месте.

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