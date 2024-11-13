С животными и безопасности: как жители Киева пережидали атаку России на станциях метро. Фото и видео

В Киеве в среду, 13 ноября, страна-террорист РФ нанесла комбинированный удар по столице с помощью ракет и дронов-камикадзе. Поэтому на станциях метрополитена собралось много людей, чтобы переждать опасность.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Жителей столицы еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Так, утром среды, 13 ноября, в Украине, в частности, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы очередной террористической атаки со стороны России. Страна-агрессор подняла в воздух стратегические бомбардировщики, а также нанесла удары с помощью баллистики и атаковала город дронами-камикадзе.

Многие жители столицы решили переждать опасность в укрытии, в том числе на станциях столичного метрополитена, из-за чего в подземке собралось много людей. Следует добавить, что во время воздушной тревоги наземные станции не работают, из-за чего сообщение между правым и левым берегом города перекрыто.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 13 ноября, страна-агрессор Россия снова подняла в небо стратегическую авиацию – с аэродрома "Оленья" в Мурманской области взлетели бомбардировщики Ту-95МС. Всего на пусковые рубежи двигалось к шести бортам.

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