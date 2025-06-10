Россияне массированно ударили по Киеву 'Шахедами' и баллистикой: повреждены жилые дома, вспыхнули пожары

В ночь на вторник, 10 июня, российские войска снова атаковали Киев ударными БПЛА типа "Шахед". Также враг нанес удар баллистикой, раздавались взрывы.

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Об этом информировали городской голова Виталий Кличко, а также начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Вследствие вражеской атаки предварительно есть повреждения в Деснянском, Оболонском, Шевченковском, Подольском, Дарницком районах.

"Информация о масштабе уточняется", – сказано в сообщении.

Есть повреждения жилых домов, вспыхнули пожары. На месте работают спасатели, сообщил Ткаченко.

Известно, что силы ПВО работали в частности на Оболони, а в Деснянском районе столицы, предварительно, упал дрон.

Медиков вызвали в Дарницкий, Шевченковский, Оболонский, Подольский районы города, писал Кличко.

Мэр добавил, что в Шевченковском районе вспыхнули машины, а в Оболонском обломки БПЛА упали на территорию одной из школ, также там вспыхнул пожар в нежилом здании. В Днепровском районе – задымление в нежилой застройке.

О баллистической цели на Киев предупреждали в Воздушных силах ВСУ.

Городской голова Киева также сообщил, что в Дарницком районе вызвали скорую помощь, где сейчас осматривают одного пострадавшего. Также в район направили дополнительную медицинскую бригаду. На столицу надвигается новая волна атак беспилотников.

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Как сообщал OBOZ.UA, ночью 9 июня враг атаковал столицу Украины беспилотниками. Вследствие российской агрессии повреждено офисное здание в Дарницком районе Киева.

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