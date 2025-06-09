Россия атаковала Киев 'Шахедами': повреждено офисное здание в Дарницком районе

Ночью, 9 июня, враг атаковал столицу Украины беспилотниками. В результате российской агрессии повреждено офисное здание в Дарницком районе Киева.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Сейчас на месте попадания работают все необходимые службы.

"Выясняем степень повреждений. Информация уточняется. Атака продолжается. На подступах к столице есть вражеские дроны. В область еще залетают новые. Оставайтесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация вечером 8 июня начала новый обстрел Украины, запустив дроны-камикадзе типа "Шахед". Они появились в нашем воздушном пространстве около 19:40. Позже стало известно, что взлетели Ту-22М3 противника.

Как писал OBOZ.UA, в вечернем обращении к украинцам 8 июня президент Владимир Зеленский призвал граждан не игнорировать сирены воздушной тревоги в эти дни.

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