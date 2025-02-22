Россияне атаковали Киевщину 'Шахедами': в Бориспольском районе погиб железнодорожник, в столице вспыхнул пожар. Фото

Российские оккупационные войска в ночь на субботу, 22 февраля, атаковали "Шахедами" столичный регион. В Киеве в Соломенском районе в результате падения обломков БПЛА произошел пожар. А в Бориспольском районе Киевской области на рабочем месте погиб дежурный по переезду, работник "Укрзалиізниці".

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О последствиях атаки рассказали в Киевской ОВА, а также мэр столицы Виталий Кличко в Telegram. По его словам, в Киеве работали силы ПВО в нескольких районах.

"В Соломенском районе, где упали обломки БпЛА, пожар на территории частной застройки. Есть разрушения. Спасатели работают на месте", – написал он.

Глава КМВА Тимур Ткаченко добавил, что в Соломенском районе в результате падения обломков загорелись деревья и повреждены окна дома рядом. Пожар был ликвидирован, к счастью, без пострадавших.

В Киевской ОВА сообщили, что в результате вражеской атаки БПЛА в Бориспольском районе на железнодорожном переезде погиб 60-летний мужчина. Смерть наступила до прибытия медиков.

Из-за российской атаки загорелось складское помещение, повреждены окна жилой многоэтажки и учебного заведения.

В Telegram-канале ГУНП в Киевской области уточнили, что повреждены частный дом, учебное заведение и квартира многоэтажки. Также повреждения получил служебный автомобиль группы реагирования патрульной полиции Бориспольского управления полиции Киевщины.

Компания Укрзалізниця сообщила о гибели своего работника в результате атаки БПЛА в Бориспольском районе.

"В результате падения БПЛА на своем рабочем месте погиб наш дежурный по переезду в Бориспольском районе. Искренне сочувствуем семье и обязательно ее поддержим. Движение поездов на участке разрешено с пониженной скоростью. Поезда по расписанию", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 февраля Россия в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области работали силы ПВО, однако в результате падения обломков сбитых объектов есть повреждения.

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