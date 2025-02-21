Повреждены линии электропередачи: в КОВА рассказали последствия российской атаки на Киевщину

В ночь на 21 февраля страна-террорист РФ в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов есть повреждения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Очередная атака враждебных БПЛА в Киевскую область. Тревога продолжалась почти всю ночь. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

В Киевской ОВА добавили, что в результате вражеской атаки в Бучанском и Обуховском районах были повреждены линии электропередачи – сейчас электроснабжение возобновлено. В Бориспольском районе повреждена крыша частного дома. Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 февраля защитники неба уничтожили над Украиной 87 российских дронов, еще десятки беспилотников были потеряны без последствий. Агрессор ударил баллистикой по Одесщине, в результате действий врага также пострадали Киевщина, Полтавщина и Харьковщина.

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