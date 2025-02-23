Россияне атаковали Киев 'Шахедами': в районах падения обломков вспыхнули пожары

В ночь с субботы на воскресенье, 23 февраля, российские захватчики атаковали Киевщину "Шахедами". В областном центре работали силы противовоздушной обороны, зафиксировано падение обломков БПЛА в нескольких районах.

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В результате в столице вспыхнули пожары. О последствиях вражеского обстрела сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, обломки одного из вражеских БПЛА обнаружили на территории Национального ботанического сада имени Н. Гришко.

"Экстренные службы работают на месте. Пострадавших нет", – написал городской голова.

На Оболони также работали силы ПВО по целям противника. В Голосеевском районе Киева вспыхнул пожар в частном доме в результате падения обломков "Шахеда".

В Дарницком районе столицы на месте, где упала фрагменты БПЛА, повреждены три частных дома и несколько автомобилей.

"К медикам за помощью пока никто не обращался", – отметил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска в ночь на субботу, 22 февраля, атаковали "Шахедами" столичный регион. В Киеве в Соломенском районе в результате падения обломков БПЛА произошел пожар. А в Бориспольском районе Киевской области на рабочем месте погиб дежурный по переезду, работник "Укрзалізниці".

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