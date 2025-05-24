Россия атаковала Киев баллистикой и 'Шахедами': вспыхнули пожары, есть пострадавшие

Российские оккупационные войска вечером в пятницу, 23 мая, массированно направили ударные дроны-камикадже типа "Шахед" на столичный регион. В Киеве и области работали силы ПВО, в небе над столицей фиксировали сразу 20 вражеских БПЛА. Ночью враг также запустил по Киевской области баллистические ракеты.

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В результате российской атаки БПЛА есть пострадавшие в Броварском районе. В то же время в Киеве обломки "Шахедов" и ракет упали в нескольких районах, сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, в Голосеевском районе повреждены четыре авто и окна здания, без пострадавших. В Соломенском районе обломки БпЛА упали на верхний этаж жилого дома.

Мэр Киева Виталий Кличко около 00:05 отметил, что более 20 вражеских БпЛА направляются на Киев с трех разных направлений – Броварской, Вышгородский, Бориспольский районы.

В Броварском районе Киевской области в результате вражеской атаки ранены мужчина 54 лет и женщина 50 лет, сообщил в Telegram глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Кроме того, повреждены частный дом и автомобиль.

"У них обоих осколочные ранения бедра. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Повреждены частный дом и автомобиль. Вражеская атака продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах пока опасность не минует", – сказано в сообщении.

Около 1:00 в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с севера. В Киеве и области прогремели сильные взрывы, сообщили корреспонденты OBOZ.UA.

Ткаченко проинформировал о падении обломков ракеты в Оболонском районе; а в Святошинском районе зафиксированы пожары по двум адресам.

Два человека пострадали в Днепровском районе столицы. Медики уже на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 мая Россия атаковала наше государство баллистической ракетой и 175 беспилотниками различных типов, Силы обороны Украины обезвредили над рядом областей 150 российских ударных и имитационных дронов. В то же время в результате действий врага пострадали 9 областей.

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