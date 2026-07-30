Россия ударила по Киеву ракетами, вспыхнули пожары: первые детали

В ночь на четверг, 30 июля, страна-агрессор Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами. В столице раздалась серия взрывов, после которых вспыхнули пожары.

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О вражеских целях в 01:07 начали сообщать в Воздушных силах ВСУ. Мониторинговые каналы уточняли, что речь идет именно о баллистических ракетах.

Последствия обстрела

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе в результате падения обломков произошло возгорание на территории нежилой застройки. Кроме того, в этом районе произошло возгорание в гаражном кооперативе.

Также пожар вспыхнул на территории нежилой застройки на Оболони.

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Как сообщал OBOZ.UA, армия России в ночь на 26 июля атаковала Киев баллистическими ракетами. В нескольких районах города произошли пожары. Особенно сильное возгорание в результате атаки фиксировалось в Святошинском районе.

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