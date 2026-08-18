Россия подло ударила по заводу "Киевгума", производство приостановили. Фото

Во вторник, 18 августа, российские войска нанесли удары по Киевской области. Вследствие обстрела получила повреждения часть помещений предприятия "Киевгума" в Броварах, однако они не являются критическими.

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Благодаря своевременной эвакуации никто из сотрудников не пострадал. Об этом сообщили на официальной странице ООО "Киевгума" в Facebook.

"Из соображений безопасности производство временно приостановлено. В настоящее время оцениваем последствия и нанесенный ущерб", – отметили там.

Атака РФ не повлияла на выполнение заказов и обязательств перед клиентами и партнерами, заверили в компании. Уже в среду, 19 августа, там планируют вернуться к штатному режиму работы.

"Благодарим наших защитников, спасателей и всех, кто обеспечивает безопасность людей", – говорится в сообщении.

Главные истории дня

ООО "Киевгума" – это ведущее украинское предприятие полного цикла, расположенное в Броварах Киевской области. Они производят более 4 тысяч наименований товаров из резины, латекса, силикона, ПВХ и пластмассы для всех отраслей промышленности и народного хозяйства. Продукция "Киевгумы" поставляется во все регионы Украины и более чем в 30 стран мира.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 августа Россия весь день атаковала Киев и область дронами. В Днепровском районе столицы обломки вражеского БпЛА упали во дворе пятиэтажного жилого дома.

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