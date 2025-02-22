Решил развлечься: полицейские установили личность подростка, который 'заминировал' лицей в Киеве. Фото

Правоохранители установили личность подростка, который, по информации следствия, "заминировал" лицей и в одном из районов города. Свои действия он объяснил желанием развлечься.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. К ответственности привлекли родителей парня.

По словам правоохранителей, на днях они получили информацию сообщения о заложенной взрывчатке в одном из учебных заведений Днепровского района.

"Администрация лицея эвакуировала участников образовательного процесса, а сотрудники полиции в настоящее время тщательно проверили здание и прилегающую к нему территорию, однако никаких опасных предметов обнаружено не было", – рассказали в пресс-службе.

Полицейским удалось установить, что ошибочный вызов совершил 13-летний ученик лицея, пояснивший, что сообщил о "заминировании" ради развлечения.

С "шутником" ювенальные полицейские провели профилактическую беседу, а на родителей составили административные материалы по статье 184 кодекса Украины об административных правонарушениях – ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, им грозит штраф.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который, по информации следствия, "заминировал" один из ТРЦ города. По словам злоумышленника, таким образом он решил отомстить охранникам заведения из-за конфликта.

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