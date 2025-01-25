Разрушены стены в доме и эвакуация через окна: в ГСЧС показали новые кадры последствий атаки на Киевщину. Фото и видео

Ночью субботы, 25 января, страна-террорист РФ нанесла очередной удар по Киевщине с помощью дронов-камикадзе. В городе Вишневое в результате вражеской атаки частично разрушен 9-этажный жилой дом.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. На месте продолжают работу все службы.

"Сегодня ночью, в результате вражеской атаки частично разрушен 9-этажный многоквартирный жилой дом в Вишневом. Уже на месте спасателями установлено, что в жилом доме произошло разрушение балконов с 5 по 9 этажи", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что бойцы спасли трех человек с 5 этажа и двух с 7 этажа здания, из них – двое детей. К счастью, обошлось без травмированных и погибших.

К спасательным работам привлечены 42 человека личного состава и 7 единиц техники.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска утром в пятницу, 24 января, атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В результате падения обломков в двух населенных пунктах вспыхнули пожары в десятиэтажке и частном доме: погибли три человека, один пострадал.

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