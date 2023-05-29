"Ракеты летели по баллистической траектории": в Воздушных силах раскрыли детали новой атаки РФ на Киев

Войска Российской Федерации около 11:00 понедельника, 29 мая, ударили по Киеву, использовав, предварительно, ракеты с баллистической траекторией полета. Пуски оккупанты могли осуществить из комплексов типа "Искандер".

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Об этом заявил спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона "Єдині новини". Детали того, что именно произошло, еще выясняются.

Военный сообщил, что ракеты летели по баллистической траектории с севера. Где находилась точка пуска, он не сказал.

"Предварительно, это были "Искандеры". Они разных модификаций. "Искандер-М" – это баллистическая ракета, а есть "Искандер-К" – это крылатая ракета. Какой вид вооружения был применен – дадим позже", – заявил Игнат.

Напомним, что в столице нашей страны прозвучала целая серия громких взрывов, работала украинская противоракетная оборона. В Киевской городской военной администрации заявили, что обломки ракет упали в нескольких районах (Оболонском, Подольском, Днепровском). Есть по меньшей мере один пострадавший.

Как писал OBOZREVATEL:

– В ночь на 29 мая Россия устроила очередной массированный обстрел Украины, использовав и дроны, и ракеты. Большинство сбили, но были и прилеты.

– В целом во время этой атаки ВС РФ выпустили около 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 35 дронов Shahed-136/131. Силы ПВО сбили 67 воздушных целей. Это 37 ракет, 29 Shahed и один разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

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