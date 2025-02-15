Ради хайпа справил нужду на авто полиции: в Киевской области задержали нарушителя

Правоохранители задержали мужчину, который в Бориспольском районе Киевской области ради хайпа оказал естественную потребность в машине полицейских. В этот момент его товарищ снимал действия напарника на видео.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность за хулиганство.

По словам правоохранителей, во время мониторинга социальных сетей пвоны обнаружили видеоролик, где неизвестный справлял естественные потребности на бампере служебного автомобиля. В то время его знакомый снимал событие по телефону.

"Установлено, что 14 февраля наряд группы реагирования патрульной полиции Бориспольского управления полиции Киевщины прибыли по вызову по поводу совершения кражи и припарковав авто, направились на отработку происшествия. Так, заметив отсутствие правоохранителей, один из молодых людей решил совершить хулиганские действия", – рассказали в пресс-службе.

Нарушителями оказались 20 и 22-летние местные жители. Одного из полицейских задержали. По факту совершения хулиганства открыто уголовное производство. Парню грозит до пяти лет ограничение свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержан мужчина, который, по информации следствия, на станции метро "Хрещатик" конфликтовал с пассажирами. Во время задержания злоумышленник достал пистолет и угрожал его применить против полицейских.

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