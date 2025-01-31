В Киеве на станции метро 'Крещатик' пьяный рецидивист угрожал полицейскому пистолетом. Подробности и фото

В Киеве задержан мужчина, который, по информации следствия, на станции метро "Крещатик" конфликтовал с пассажирами. Во время задержания злоумышленник достал пистолет и угрожал применить его против полицейских.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

"Событие произошло на днях на одной из центральных станций столичной подземки. Сотрудники полиции метрополитена обнаружили мужчину с явными признаками опьянения, который конфликтовал с пассажирами и грубо нарушал общественный порядок", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители сделали замечание пассажиру, однако последний не только не отреагировал, но и получил пистолет, предварительно травматическое действие, и направил в сторону полицейского, угрожая его применить. Сотрудники полиции вместе с гражданами задержали нарушителя, однако тот нанес сержанту полиции телесные повреждения.

Злоумышленнику, 20-летнему ранее судимому уроженцу Кировоградской области сообщили о подозрении по факту хулиганства и насилия в отношении работника правоохранительного органа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Василькове Киевской области местный житель, по информации следствия, решил выяснить отношения с местным священником прямо в соборе. Злоумышленник из - за неприязненных отношений несколько раз ударил гаечным ключом священнослужителя.

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