Привлечена техника из разных уголков Украины: на Киевщине продолжается ликвидация пожара на открытой территории. Фото и видео

В Киевской области идет ликвидация пожара на открытой территории. На месте работают 399 спасателей, 103 единицы техники от ГСЧС, привлеченных из разных уголков Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Работы по тушению огня длятся круглосуточно.

"В Киевской области продолжается ликвидация пожара на открытой территории. Сейчас на месте работают 399 спасателей, 103 единиц техники от ГСЧС, привлеченных из разных уголков Украины, а также 17 единиц техники от лесного хозяйства. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется на новые участки", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что к ликвидации пожара также привлечены 5 единиц тяжелой инженерной техники для создания минерализованных полос. Работают бульдозеры, тракторы и тяжелые тягачи. Специалисты радиационно-химической защиты постоянно обследуют территории – радиационный фон в норме.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области во время тушения травяного настила спасатели обнаружили тело 82-летней женщины. Предварительно пенсионерка погибла во время обжига сухостоя.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в субботу, 7 сентября, произошел масштабный пожар в районе залива Верблюд. Образовавшийся на месте дым виден в нескольких районах города.

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