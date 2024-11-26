Повреждены жилые дома и линия электросети: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь с 25 на 26 ноября Россия снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако обломками сбитых БПЛА повреждены, в частности, частные и многоэтажные дома.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жители региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Враг не прекращает атаки БПЛА на Киевщину каждую ночь. Сегодня ночью тревога продолжалась больше 7 часов. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших у населения нет. Попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры отсутствуют. Падение обломков сбитых вражеских целей зафиксировано в 4 районах", – говорится в сообщении.

В полиции Киевщины уточнили, по состоянию на 8:30 известно, что повреждены 4 частных дома, 2 жилых многоэтажки, хозяйственное помещение, два гаража, автомобиль – выбиты окна, двери, иссечены фасады. Также в одном из населённых пунктов повреждена линия электросети.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тернополе в ночь на вторник, 26 ноября, прогремели взрывы во время атаки российских кафиров ударными беспилотниками. В результате обстрела был поврежден один из объектов критической инфраструктуры.

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