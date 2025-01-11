Повреждены дома: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на 11 января страна-агрессор РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако из-за падения обломков сбитых объектов повреждены приветливые дома и хозяйственные здания.

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Об этом сообщил в.и.о начальника Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Жителей региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Ночью враг раз атаковал Киевщину БпЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из районов повреждены 2 частных дома и 2 хозяйственные здания. Повреждения незначительны – в постройках выбиты окна. По его словам, всем людям, чьи дома были повреждены, будет предоставлена необходимая помощь.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России в ночь на 10 января направили в Киев ударные беспилотники типа "Шахед". В городе работала ПВО. Обломки сбитого вражеского беспилотника упали на многоэтажку.

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