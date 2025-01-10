В Киеве обломки "Шахеда" попали в многоэтажку: первые подробности

Войска России в ночь на 10 января направили на Киев ударные беспилотники типа "Шахед". В городе работала ПВО. Обломки сбитого вражеского беспилотника упали на многоэтажку.

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Попадание обломков зафиксировано в Соломенском районе столицы. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

Около 2:10 он отметил, что в столице работают силы ПВО. В Воздушных силах предупреждали, что "Шахед" двигается на Киев с южного направления.

"В Соломенском районе зафиксировано попадание обломков вражеского БПЛА в многоэтажку. Предварительно, без пострадавших. Повреждены окна, шесть авто. На месте работают службы", – написал Ткаченко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– войска России 8 января атаковали двумя КАБами промышленную инфраструктуру в Запорожье, под обстрел также попали общественный транспорт и жилая застройка. В результате удара 13 человек погибли, 122 получили ранения, в том числе ребенок.

– Днем 9 января российские оккупанты сбросили четыре бомбы на Херсон, в городе повреждено 39 домов. Девять местных жителей получили ранения.

– Также 9 января российские войска атаковали Кривой Рог ракетами "Искандер". Все ракеты были сбиты силами украинской противовоздушной обороны.

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