Повреждены дома и офисные помещения: последствия очередной российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на 27 ноября страна-агрессор РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако обломками сбитых БПЛА повреждены, в частности, многоэтажные дома.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жители региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

Очередная беспокойная ночь для Киевщины. Враг не прекращает атаку БПЛа. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не допущено", – сообщил Кравченко.

Как уточнили в пресс-службе полиции Киевщины, по состоянию на 8.35 известно о повреждении 18 квартир в трех многоквартирных и трех офисных помещений, четырех частных домов, четырех хозяйственных сооружений, гаражного помещения. Оперативные группы продолжают фиксацию последствий ночной атаки на Киевщину.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России в ночь на среду, 27 ноября, направили на Киев ударные беспилотники, в столице и в окрестностях работали силы ПВО. Падение обломков сбитых БПЛА зафиксировано в Днепровском районе, есть пострадавшие.

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