'Шахеды' атаковали Киев: в одном из районов упали обломки БПЛА, есть пострадавшие

Войска России в ночь на среду, 27 ноября, направили на Киев ударные беспилотники, в столице и на окрестностях работали силы ПВО. Падение обломков сбитых БПЛА зафиксировано в Днепровском районе.

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Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации в Telegram. По состоянию на 4:20 известно о двух пострадавших.

"В результате ночной атаки беспилотников вооруженных сил России по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. По предварительной информации, есть повреждение объекта нежилой инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что в результате российской дроновой атаки пострадали два человека, один из них госпитализирован.

"Двое пострадавших, один из них госпитализирован в Днепровском районе из дома на воде. Дом поврежден в результате падения обломков. Экстренные службы работают на месте", – заявил городской глава.

В КОВА сообщали, что в регионе было зафиксировано движение вражеских БПЛА и работали силы ПВО.

В столице несколько раз ночью объявляли воздушную тревогу. В ПС предупреждали о движении вражеских дронов в Киевской области по направлению к столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 ноября Россия атаковала Украину рекордным количеством дронов – 188 БПЛА, а также четырьмя "Искандерами". ВСУ сбили 76 дронов, еще сотня беспилотников локационно потеряны под действием РЭБ или улетели в Беларусь.

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