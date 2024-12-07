Повреждены дома и автомобили: последствия очередной российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на 7 декабря страна-агрессор РФ атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, в результате падения обломков сбитых БПЛА повреждены частные дома и автомобили.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жители региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Очередная ночная атака вражеских БПЛА в Киевской области. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе полиции Киевщины, по состоянию на 10:00 известно, что в одном из населенных пунктов повреждены восемь частных домов, два грузовых автомобиля, хозяйственные помещения и забор.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 декабря Россия снова атаковала Украину с воздуха: вражеская армия ударила ракетой и запустила 14 БпЛА Силы обороны уничтожили в течение ночи 7 российских ударных дронов.

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