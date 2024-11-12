Повреждены частные дома: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевскую область. Фото

В ночь с 12 ноября страна-террорист РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, к сожалению, обломками сбитых целей, в частности, повреждены частные дома.

Видео дня

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Очередная массированная ночная атака врага с помощью БПЛА в Киевской области. Тревога продолжалась 9 часов. В области активно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших у населения нет. Попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры отсутствуют", – рассказали в пресс-службе.

Глава КОВА добавил, что в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены 10 частных домов, гаражное помещение, 1 авто, заборы, дорожное полотно. В домах выбиты окна, двери, повреждены кровли. Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны в течение ночи 11 ноября отразили очередную дроновую атаку РФ, уничтожив 39 беспилотников, среди которых "Шахеды". Также воины ликвидировали две ракеты Х-59/69.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!