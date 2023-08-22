Повреждены авто и электросети: в Киеве из-за порывов ветра произошел деревопад. Фото и видео

В Киеве во вторник, 22 августа, в разных районах города из-за сильных порывов ветра зафиксировали случаи падения деревьев и крупных веток. В результате уже есть случаи повреждения автомобилей и электросетей.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Информация о потерпевших пока не поступала (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Рассказывают о деревопаде из-за сильного ветра в столице, берегите себя и свои автомобили", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео можно увидеть последствия ненастья. В частности, из-за падения деревьев на проезжую часть дороги автомобилисты вынуждены искать обходные пути, чтобы преодолеть препятствие.

Следует добавить, что в Киеве и Киевской области во вторник, 22 августа, синоптики не прогнозировали порывы ветра. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в среду, 23 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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