Вдохнуть аромат хризантем и провести уютный выходной в Киеве можно здесь

Не только весна – пора цветочного туризма. Осенние цветы дарят не менее яркие впечатления и приятный аромат. Семейный парк "Певческое поле" в Киеве закроет сразу несколько гештальтов отдыха. Вдобавок, подарит волшебную фотозону, соединив осенний шарм с разноцветным ковром хризантем. Обзор локаций и развлечений подготовил OBOZ.UA.

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Что посмотреть на Певческом поле

Октябрь и ноябрь традиционно наполняет парк "Певческое поле" ароматом и яркими красками хризантем. Вы можете рассмотреть благоухающие инсталляции и фотографироваться вволю.

Смешные фигурки троллей, поселившиеся в парке с 4 октября, могут двигаться благодаря механизмам аниматроники. Они вызывают настоящий восторг у детей и "рисуют" веселую улыбку на лице взрослых. Узнайте, как зовут каждого из троллей в цветочном городе и его увлечения, чтобы выбрать любимца.

Певческое поле имеет свои смотровые площадки на холмах. Оттуда открываются живописные панорамы на столицу и уютный осенний Днепр.

Ландшафтный парк разделен на различные зоны, кроме цветочных инсталляций в парке есть различные качели, живые фотозоны, а также проводятся анимационные мероприятия для детей и взрослых.

Следите за афишей парка на странице Facebook, чтобы первыми узнавать шоу программы на основной сцене. Концерты и представления станут отдельным впечатлением и удовольствием для ушей.

Гастро–заведение SPIVOCHE CAFE предлагает вкусное наслаждение десертами, мороженым или ароматным кофе, а также, возможность добавить в свою прогулку атмосферу пикника.

Найдите в парке сувенирный магазин, который позволит забрать воспоминания с собой и внести вклад в доброе дело. Все от чашек до сезонной одежды – "Певческое поле" может стать трендом вашей осени уже сегодня. Выставка хризантем продлится до 17 ноября, так что осталось не много выходных, что насладиться ароматной сказкой и осенней красотой.

Сколько стоит вход в "Певческое поле"

Парк "Певческое поле" дарит возможность абсолютно бесплатного посещения для пенсионеров каждый понедельник, лица с 1 и 2 группами инвалидности могут воспользоваться правом на бесплатный вход в любой день недели. В другие дни стоимость билета составляет: 200 грн взрослый (от 15 лет) и 150 грн (детский) от 3 до 15 лет. Дети до 3–х лет посещают парк бесплатно.