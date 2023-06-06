Повреждена поликлиника и частные дома: последствия ракетного удара по Киевской области 6 июня. Фото

Страна-террорист РФ в ночь на 6 июня вновь обстреляла территориб Киевской области. Силами ПВО все вражеские объекты были уничтожены, однако обломки, в частности, повредили помещение поликлиники и частные дома.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Жители региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Массированную ракетную атаку совершил враг на Киевщину этой ночью. В результате удара в одном из районов области повреждено помещение поликлиники. Обломки ракеты обнаружили также неподалеку от роддома. Экстренные службы провели эвакуацию пациентов и персонала от места падения. Пострадавшие отсутствуют", – рассказал Небытов.

Генерал полиции добавил, что в этом же населенном пункте из-за вражеских обстрелов также повреждены частные дома и гаражные помещения.

Кроме того, по его словам, в результате вражеского удара повреждено общежитие и более 20 автомобилей в одном из районов области. Произошло также возгорание одного из торговых объектов. Пожар своевременно ликвидировали, потерпевшие отсутствуют. Правоохранители продолжают фиксировать последствия атаки оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники украинского неба ночью 6 июня обнаружили и уничтожили более 20 крылатых ракет России, которыми ее войска пытались атаковать Киев. В столице прилеты не допущены, но есть повреждения из-за падения обломков сбитых целей.

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