Оккупанты ночью запустили по Киеву 20 ракет, все сбили силы ПВО: подробности

Защитники украинского неба ночью 6 июня обнаружили и уничтожили более 20 крылатых ракет России, которыми ее войска пытались атаковать Киев. В столице прилетов не допущено, но есть повреждения из-за падения обломков сбитых целей.

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В частности, досталось Деснянскому району, на утро информации о пострадавших нет. О деталях атаки рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Раш*сты никогда не остановятся, пока мы их не победим. Несмотря на международное гуманитарное право, ни на безрезультативность, московиты продолжают атаковать мирный Киев. Снова ночь. Снова сирена. Снова массированная ракетная атака", – отметил он.

Чиновник подчеркнул, что в очередной раз страна-агрессор направила в сторону столицы Украины крылатые ракеты типа Х-101/555. Пуски оккупанты осуществляли традиционно со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

"По предварительной информации, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено и уничтожено более 20 воздушных целей врага! Все сбиты, попаданий не было. Воины нашей противовоздушной обороны – настоящие герои!" – указал Попко.

По его словам, в результате падения обломков в Деснянском районе повреждено дорожное покрытие, линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина.

Сведения о пострадавших пока не поступали. Данные оперативной сводки, информация по разрушениям и пострадавшим собираются и уточняются.

"Следите за новыми сообщениями. Верьте в Победу, поддерживайте ВСУ. Помогайте каждый день приближать мир в Украине после нашей Победы", – призвал начальник КМВА.

Напомним: государство-террорист РФ ночью вторника устроило очередную атаку на Украину с неба. Около 03:15 серия взрывов прогремела в Киеве и области – в регионе работала ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров объяснил, откуда у России столько ракет для атак на Украину. Также он рассказал, почему враг ежедневно целится по Киеву.

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