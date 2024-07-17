Поваленные деревья и раздавленное авто: в Киеве ликвидировали последствия непогоды, которая бушевала 16 июля. Фото

Спасатели ликвидировали последствия непогоды, накрывшей Киев вечером вторника, 16 июля. В Голосеевском районе сильный ветер повалил деревья, в результате чего были повреждены гаражи и автотранспорт граждан.

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Об этом сообщили в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения". Информация о пострадавших не поступала.

"Спасатели ликвидировали последствия непогоды: убрали аварийные деревья в Голосеевском районе столицы. В частности, работы будут проводиться на улицах Васильковской и Юлии Здановской, что в Голосеевском районе города", – говорится в сообщении.

В КАРС уточнили, что на улице Васильковской аварийное дерево упало на автомобиль и перекрыло жильцам вход в подъезд. С помощью специнструментов они убрали устранившие последствия непогоды.

Напомним, во вторник, 16 июля, в Киеве в некоторых районах выпал долгожданный дождь. В результате непогоды местами затопило дороги и подземные переходы.

Кроме того, 12 по 14 июля включительно в столице зафиксировали 7 температурных рекордов. Добавим, в Киевской области к среде, 17 июля, ожидаются пиковые показатели сильной жары. Однако уже во второй половине недели прогнозируется уменьшение температуры воздуха.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в среду, 17 июля, днем местами кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +38°С.

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