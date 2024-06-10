Потушили совместными усилиями: в Киеве на Печерске во время движения загорелась легковушка. Видео

В Печерском районе Киева во время движения по бульвару Николая Михновского загорелся легковой автомобиль. Машину погасили совместными усилиями правоохранителей и неравнодушного мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Причину возникновения возгорания установят эксперты.

"На видео напарники Юрий Голобородько и Николай Середа помогают потушить автомобиль, в котором загорелся двигатель. В Печерском районе за помощью к инспекторам обратился взволнованный мужчина. Он рассказал, что во время движения увидел, как из-под капота его автомобиля пошел дым. Без промедлений патрульные получили огнетушитель и начали тушить возгорание. Не остался в стороне и неравнодушный гражданин, также приобщившийся к доброму делу", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в полиции, совместными усилиями огонь удалось потушить. К счастью, обошлось без травмированных.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области, предварительно, из-за окурка произошел пожар на балконе квартиры многоэтажного дома. Владельцу жилья диагностировали отравление продуктами горения.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи города Обухов Киевской области в субботу, 11 мая, во время движения загорелся автомобиль Peugeot. По предварительной информации, это произошло в результате технической неисправности.

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