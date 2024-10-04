После атаки "Шахедов" в Дарницком районе Киева пострадала многоэтажка: все подробности
Страна-агрессор Россия вечером в четверг, 3 октября, атаковала Киев ударными БПЛА типа Shahed-136, в столице сработала система противовоздушной обороны. В Дарницком районе после вражеской атаки зафиксировали пожар в многоэтажке.
Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своем канале в Telegram. По его словам, произошло возгорание на балконе квартиры на 8 этаже многоэтажки.
"Во время сбития вражеского БпЛА выбило металлопластиковую раму на 8 этаже 16- этажки. Потерпевших нет. Возгорание оперативно ликвидировали", – отметил Кличко.
Взрывы в столице и в пригороде прогремели около 23:40, было слышно работу ПВО по российским "Шахедам". В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении группы вражеских беспилотников на Киевщине в направлении столицы.
Напомним, что ночью 3 октября силы ПВО сбили полтора десятка дронов, которыми Россия пыталась атаковать Киев. Вражеские дроны заходили на город группами с разных направлений и высот. Воздушная тревога в столице длилась более пяти с половиной часов.
Обломки одного из БПЛА упали в Деснянском районе города возле жилого дома, обошлось без пострадавших.
Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины ночью 3 октября обезвредили над рядом регионов 78 российских дронов-камикадзе. Всего оккупанты запустили 105 ударных БПЛА – группами и в несколько волн.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!