После атаки "Шахедов" в Дарницком районе Киева пострадала многоэтажка: все подробности

Страна-агрессор Россия вечером в четверг, 3 октября, атаковала Киев ударными БПЛА типа Shahed-136, в столице сработала система противовоздушной обороны. В Дарницком районе после вражеской атаки зафиксировали пожар в многоэтажке.

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Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своем канале в Telegram. По его словам, произошло возгорание на балконе квартиры на 8 этаже многоэтажки.

"Во время сбития вражеского БпЛА выбило металлопластиковую раму на 8 этаже 16- этажки. Потерпевших нет. Возгорание оперативно ликвидировали", – отметил Кличко.

Взрывы в столице и в пригороде прогремели около 23:40, было слышно работу ПВО по российским "Шахедам". В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении группы вражеских беспилотников на Киевщине в направлении столицы.

Напомним, что ночью 3 октября силы ПВО сбили полтора десятка дронов, которыми Россия пыталась атаковать Киев. Вражеские дроны заходили на город группами с разных направлений и высот. Воздушная тревога в столице длилась более пяти с половиной часов.

Обломки одного из БПЛА упали в Деснянском районе города возле жилого дома, обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины ночью 3 октября обезвредили над рядом регионов 78 российских дронов-камикадзе. Всего оккупанты запустили 105 ударных БПЛА – группами и в несколько волн.

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