Россияне атаковали Киев "Шахедами": сработала ПВО, обломки упали в жилой зоне
В ночь на четверг, 3 октября, российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе типа Shahed. По вражеским БПЛА работали наши силы противовоздушной обороны, обломки упали в Деснянском районе города.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. Падение обломков БПЛА зафиксировано у жилого дома.
Предварительно сообщалось, что якобы повреждена многоэтажка, однако впоследствии выяснилось, что видимые повреждения здания и пожар отсутствуют.
"Информация о пострадавших не поступала", – отметили в КГВА.
В Киевской областной военной администрации информировали, что на Киевщине по "Шахедам" также работали силы ПВО.
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Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба во время российской воздушной атаки ночью и утром 30 сентября сбили все кружившие над Киевом "Шахеды". В городе обошлось без разрушений и пострадавших, хотя в одном из районов обнаружили обломки БПЛА.
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