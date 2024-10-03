Россияне атаковали Киев 'Шахедами': сработала ПВО, обломки упали в жилой зоне

В ночь на четверг, 3 октября, российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе типа Shahed. По вражеским БПЛА работали наши силы противовоздушной обороны, обломки упали в Деснянском районе города.

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Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. Падение обломков БПЛА зафиксировано у жилого дома.

Предварительно сообщалось, что якобы повреждена многоэтажка, однако впоследствии выяснилось, что видимые повреждения здания и пожар отсутствуют.

"Информация о пострадавших не поступала", – отметили в КГВА.

В Киевской областной военной администрации информировали, что на Киевщине по "Шахедам" также работали силы ПВО.

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Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба во время российской воздушной атаки ночью и утром 30 сентября сбили все кружившие над Киевом "Шахеды". В городе обошлось без разрушений и пострадавших, хотя в одном из районов обнаружили обломки БПЛА.

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