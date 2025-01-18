Погибли маленькая девочка, три мамы и глава МВД: два года назад Украину всколыхнула авикатастрофаа в Броварах

Два года назад, 18 января 2023 января, в Броварах Киевской области произошла страшная авиатроща. В результате падения вертолета погибли 14 человек, среди которых было руководство Министерства внутренних дел Украины.

Видео дня

Прессслужба Министерства внутренних дел опубликовала видео с кадрами в тот ужасный день. Светлая память погибшим!

"Бровары. 18 января 2023 года. 8:20. Страшная авиатроща унесла жизни 14 человек, 7 из которых были руководителями и работниками Министерства внутренних дел", – говорится в подписи к видео.

В тот день в одном из районов города упал вертолет. В результате произошел взрыв, после которого начался пожар. Кроме того, был травмирован 31 человек, среди них 13 детей.

В тот день погибли:

Денис Монастырский

Евгений Енин

Юрий Лубкович

Николай Анацкий

Андрей Маринченко

Михаил Павлушко

Татьяна Шутяк

Александр Василенко

Константин Коваленко

Иван Касьянов

Елена и Милана Пономаренко

Марина Грановская

Татьяна Бойченко

"Светлая память погибшим", – добавили в МВД.

Как сообщал OBOZ.UA:

Специалисты расшифровали "черный ящик", который нашли на месте авиакатастрофы вертолета с руководством МВД в Броварах Киевской области.

Следствие собрало все необходимые технические документы, завершается проведение необходимых экспертиз и проведено дешифрование бортовых самописцев. На основе собранных данных специалисты совершили 3D-моделирование полета.

Правоохранители сообщили о подозрении должностным лицам ГСЧС по факту гибели руководства МВД в авиакатастрофе в январе 2023 года. Им инкриминируют нарушение правил безопасности полетов.

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