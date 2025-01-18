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Погибли маленькая девочка, три мамы и глава МВД: два года назад Украину всколыхнула авикатастрофаа в Броварах

Олег Тимченко
Происшествия
2 минуты
2,4 т.
Погибли маленькая девочка, три мамы и глава МВД: два года назад Украину всколыхнула авикатастрофаа в Броварах

Два года назад, 18 января 2023 января, в Броварах Киевской области произошла страшная авиатроща. В результате падения вертолета погибли 14 человек, среди которых было руководство Министерства внутренних дел Украины.

Видео дня

Прессслужба Министерства внутренних дел опубликовала видео с кадрами в тот ужасный день. Светлая память погибшим!

"Бровары. 18 января 2023 года. 8:20. Страшная авиатроща унесла жизни 14 человек, 7 из которых были руководителями и работниками Министерства внутренних дел", – говорится в подписи к видео.

В тот день в одном из районов города упал вертолет. В результате произошел взрыв, после которого начался пожар. Кроме того, был травмирован 31 человек, среди них 13 детей.

В тот день погибли:

  • Денис Монастырский
  • Евгений Енин
  • Юрий Лубкович
  • Николай Анацкий
  • Андрей Маринченко
  • Михаил Павлушко
  • Татьяна Шутяк
  • Александр Василенко
  • Константин Коваленко
  • Иван Касьянов
  • Елена и Милана Пономаренко
  • Марина Грановская
  • Татьяна Бойченко

"Светлая память погибшим", – добавили в МВД.

Погибли маленькая девочка, три мамы и глава МВД: два года назад Украину всколыхнула авикатастрофаа в Броварах
Погибли маленькая девочка, три мамы и глава МВД: два года назад Украину всколыхнула авикатастрофаа в Броварах
Погибли маленькая девочка, три мамы и глава МВД: два года назад Украину всколыхнула авикатастрофаа в Броварах

Как сообщал OBOZ.UA:

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