Подозревают кулинарию из магазина: в Киеве три человека попали в больницу с острой кишечной инфекцией

В Киеве зафиксировали случаи заболевания острой кишечной инфекцией. Вероятно, это произошло вследствие употребления некачественной кулинарной продукции, приобретенной в одном из магазинов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского центра контроля и профилактики болезней. Больным оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как отметили специалисты, 1 марта в них поступило экстренное сообщение о 3 случаях заболевания острой кишечной инфекцией. Оно, вероятно, произошло вследствие употребления некачественной кулинарной продукции, приобретенной в одном из заведений торговли столицы.

"Сейчас больные обратились за медицинской помощью и находятся на лечении в медицинских учреждениях столицы. Врачами и специалистами Центра проводятся необходимые бактериологические обследования на кишечную группу инфекций", – уточнили в пресс-службе.

По данному факту было начато эпидемиологическое расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, в одной из гостиниц Киева зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции (сальмонеллеза). В результате употребления блюд из яиц заболело десять человек, среди которых есть иностранцы.

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