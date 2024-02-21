В одной из гостиниц Киева зафиксировали вспышку сальмонеллеза: среди больных есть иностранцы

В одной из гостиниц Киева зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции (сальмонеллеза). В результате употребления блюд из яиц заболели десять человек, среди которых есть иностранцы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госпродпотребслужбы. Всем больным оказывается необходимая медицинская помощь.

Так, к специалистам поступило сообщение о регистрации вспышки острой кишечной инфекции (сальмонеллеза) связанного с употреблением 2 и 3 февраля блюд из яиц в одной из гостиниц Киева. Тогда было известно о шести больных.

"16 февраля получена информация от Государственного учреждения "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" об обнаружении Salmonella enteritidis у граждан Польши, которые находились в том же отеле со 2 по 4 февраля и употребляли блюда из яиц (4 случая заболевания, два из которых бактериологически подтверждены, один – бессимптомный носитель)", – уточнили в пресс-службе.

Как отметили специалисты, во время инспекции непосредственно у производителя готовой продукции, патогенной микрофлоры, в том числе сальмонелл, не обнаружено. Однако в самом отеле были зафиксированы нарушения законодательства о пищевых продуктах.

Как сообщал OBOZ.UA, неподалеку от столицы, между селами Русанов и Победа Киевской области, произошла авария с участием двух легковушек. В результате столкновения обе машины вылетели в кювет, а одна из них еще и опрокинулась.

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