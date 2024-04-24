Под водой парковки и детские площадки: последствия половодья в столичном парке Муромец и Гидропарке. Видео

В Киеве в среду, 24 апреля, из-за повышения уровня Днепра подтопило сразу несколько известных локаций для отдыха. В частности, речь идет о парке Муромец и Гидропарке.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Высокая вода в парке Муромец и Гидропарке", – говорится в сообщении.

На публикованных фото и видео можно увидеть последствия стихии. В частности, водой подтопило зоны отдыха, пляжи и парковочные места.

Напомним, по информации Укргидрметцентра, в Киеве и нескольких районах Киевской области будет отмечаться дальнейшее поднятие уровня в реке Днепр. Поэтому не исключена возможность начального затопления низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде приречных населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области в среду, 24 апреля, дождь, днем местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +17°С.

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