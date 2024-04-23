Синоптики предупредили о возможном подтоплении в некоторых районах Киевской области: известны подробности

В Киеве и нескольких районах Киевской области будет отмечаться дальнейшее повышение уровня в реке Днепр. Поэтому не исключена возможность начального затопления низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде приречных населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. 22-25 апреля, в результате повышенной водности реки Днепр и пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ на реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет отмечаться дальнейшее затопление пойм и пониженных приречных территорий", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре добавили, что не исключена возможность начального затопления низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде приречных населенных пунктов.

Напомним, в Киеве и Киевской области во вторник, 23 апреля, облачно с прояснениями, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

Как сообщал OBOZ.UA, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

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