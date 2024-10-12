Под наркотой проклинала патрульных: в Киеве остановили нарушительницу ПДД. Видео

В Киеве правоохранители задержали водитель легковушки, которая, как оказалось, находилась за рулем в состоянии наркотического опьянения. Свое общение с инспекторами женщина начала с брани и проклятий.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. На нарушительницу составили административный протокол.

"Чипурей, чипурей, чипурей". Таких заклинаний еще не слыхали. Киев. Вызывающее нарушение ПДД водительницей на авто Toyota. Патрульные отреагировали и остановили нарушительницу. В этот раз вместо "причина астановки" услышали нецензурное брань, агрессивное поведение и проклятия на неизвестном языке от женщины с признаками наркотического опьянения", – рассказал Билошицкий.

Он добавил, что проехать к врачу-наркологу женщина, конечно, категорически отказалась. Так что получила протокол по статье 130 КУоАП (минимальный штраф 17 тысяч гривен).

Напомним, в Киеве правоохранители за нарушение ПДД остановили легковушку Chevrolet. За рулем находилась женщина, которая раньше была лишена права управления, а также у нее были признаки наркотического опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе Киевской области правоохранители задержали пьяного вооруженного водителя, который игнорировал требования положить ружье. Злоумышленнику грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!