Под Киевом женщина выпала из окна на седьмом этаже и выжила. Подробности и фото

В Броварах в Киевской области местная жительница упала квартиры дома на седьмом этаже дома. К счастью, она выжила и находится в медицинском учреждении.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Делом уже занялись правоохранители.

"Женщина упала с высоты седьмого этажа и выжила. В 10:37 в полицию поступило сообщение от медицинских работников о несчастном случае в городе Бровары по улице Сергея Москаленко. Потерпевшая жива. В настоящее время находится в больнице", – говорится в сообщении.

В полиции Киевщины нам подтвердили информацию о падении женщины с высоты и уточнили, что в настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в городе Переяслав прогулка по недостройке для ребенка едва не завершилась трагедией. Несовершеннолетняя девочка по неосторожности упала ориентировочно с 9 на 7 этаж.

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаеве вечером 9 сентября шестилетний мальчик выпал с балкона квартиры на седьмом этаже. Ребенок упал на шиферную крышу библиотеки, расположенной на первом этаже дома.

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