Под Киевом загадочно пропал 12-летний мальчик: его ищут отряды полиции. Фото

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области пропал без вести 12-летний Кирилл Ворошилов. Вечером 25 августа он ушел из дома в неизвестном направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Поиски ребенка продолжаются.

"Разыскивается Кирилл Ворошилов, 12 лет, который 25 августа около 18:00 оставил место жительства, что в селе Софиевская Борщаговка", – говорится в сообщении.

Приметы: на вид 12-13 лет, рост 150 см, среднего телосложения, волосы прямые, короткие, темно-русые, глаза карие.

Одет: футболка голубого цвета с изображением "67" синего цвета на спине и синим рисунком спереди, шорты синего цвета.

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В полиции добавили, в если вы располагается любой информацией относительно возможного места нахождения мальчика, звоните на спецлинию "102".

Напомним, ранее в Киеве отец потерял двухмесячную дочку на прогулке, вернувшись домой пьяным и без ребенка. Девочку в коляске в одном из подъездов в Голосеевском районе нашли полицейские.

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