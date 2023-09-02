Биосферный заповедник 'Аскания-Нова' снова пылает: в огне около 7 тыс. га. Видео

В биосферном заповеднике "Аскания-Нова", находящемся на оккупированной территории Херсонской области, происходит пожар. Огонь охватил около 7 тысяч гектаров земли на участке "Южный".

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в своем Telegram-аккаунте. Оккупанты получили полный контроль над биосферным заповедником в конце марта 2023 года.

Поэтому сохранение этого природоохранного и научно-исследовательского объекта мирового значения больше не может быть обеспечено с участием украинской администрации и находится под угрозой.

"Биосферный заповедник "Аскания-Нова" снова в огне. Пылает около 7 тысяч гектаров участка "Южный", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что одним из способов остановки экологических разрушений в результате войны является внедрение Формулы мира Владимира Зеленского, в частности ее восьмого пункта, касающегося "Экологической безопасности".

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированном острове Джарилгач в Херсонской области более недели пылали пожары. Огонь уничтожил всю заповедную зону природного парка на территории более 1500 гектаров и нанес ущерб на миллиарды гривен. Ряд растительных группировок, занесенных в Красную книгу, из-за пожара находятся под угрозой исчезновения.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области спасатели ликвидировали масштабный пожар. Огонь охватил около 6000 квадратных метров леса.

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