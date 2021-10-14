Под Киевом водитель сбил 12-летнюю девочку и скрылся: его задержали по горячим следам. Фото

В городе Бровары (Киевская область) водитель на пешеходном переходе сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Ребенка госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области, инцидент произошел около 19:00 14 октября.

На вызов сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции. Для того, чтобы поймать злоумышленника была введена специальная полицейская операция.

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Как сказано в сообщении, водителя все же удалось найти по горячим следам. Им оказался житель Бориспольщины 45-ти лет. Автомобиль SEAT и самого нарушителя нашли в Борисполе.

Правоохранители также рассказали, что 12-летнего ребенка доставили в местную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Все детали и причины дорожно-транспортного происшествия полицейские устанавливают.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября, на Харьковском шоссе в столице случилась масштабная авария – столкнулись сразу семь автомобилей. Среди них автобус, микроавтобус, несколько легковых машин и грузовик.